Названы главные направления для путешествий по России в 2020 году

Главными направлением для путешествий по России в 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург. Такие данные названы в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, две российских столицы стали лидерами среди городов, в которые россияне совершали поездки на самолетах и поездах.

Кроме того, в десятку самых популярных населенных пунктов для путешествий на авиационном транспорте вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфа.

При этом средняя стоимость авиабилетов снизилась по сравнению с предыдущим годом на 17 процентов и составила 5,4 тысячи рублей в одну сторону. Кроме того, как заметили эксперты, в большинстве случаев (90 процентов) перелеты были забронированы за месяц.

Также среди наиболее востребованных городов для железнодорожных поездок оказались Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск. Согласно данным экспертов, средний чек за билет на поезд в 2020 году составил 2,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что российские туристы массово раскупили авиабилеты на горнолыжный курорт Шерегеш на праздничные каникулы. Согласно данным экспертов, места на новогодние чартерные рейсы по указанному направлению были распроданы на 100 процентов еще 19 декабря, за неделю до официального открытия сезона на курорте.