Россияне массово раскупили авиабилеты на один горный курорт под Новый год

Российские туристы массово раскупили авиабилеты на горнолыжный курорт Шерегеш на праздничные каникулы. Об этом со ссылкой на данные туристических компаний сообщает портал Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным экспертов, места на новогодние чартерные рейсы были распроданы на 100 процентов еще 19 декабря, за неделю до официального открытия сезона на курорте.

В настоящее время, исходя из информации систем бронирования, приобрести туры по указанному направлению можно начиная лишь с 10 января — стоимость недельной поездки начинается от 15 тысяч рублей за человека. При этом в турпакет включен перелет туда и обратно с бесплатным провозом горнолыжного оборудования и багажа до 23 килограммов на пассажира, трансферы, проживание и питание.

Отмечается, что спрос на Шерегеш текущей зимой крайне высок — путешественникам рекомендуется не откладывать покупку туров. К примеру, в горнолыжном кластере Сочи почти все места уже также распроданы.

23 ноября сообщалось, что в России массово стали дешевле поездки на Дальний Восток в период новогодних каникул. Так, в зимний сезон россиянам предлагаются туры по выгодным ценам в Хабаровск, Владивосток и на Сахалин. К примеру, стоимость десятидневного путешествия вдвоем на остров с перелетом из Москвы обойдется туристам минимум в 95 тысяч рублей.