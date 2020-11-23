В России массово подешевели поездки на Новый год в один регион

В России массово стали дешевле поездки в период новогодних каникул на Дальний Восток. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Так, в зимний сезон россиянам предлагаются туры по выгодным ценам в Хабаровск, Владивосток и на Сахалин.

К примеру, стоимость десятидневного путешествия вдвоем на остров с перелетом из Москвы обойдется туристам минимум в 95 тысяч рублей — там им доступен горнолыжный курорт «Горный воздух». В свою очередь цена 14-дневного пакетного тура в столицу Приморья, где отдыхающим может быть интересна местная гастрономия, стартует от 90,7 тысячи рублей.

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Отмечается, что в некоторых регионах по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, поэтому при въезде на ту или иную территорию требуется определенный перечень документов.

29 июля стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону. При этом некоторые отметили, что проведут там отпуск при условии, что туроператоры предложат турпакеты по привлекательным ценам.