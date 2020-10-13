Жители региона России массово возмутились желанию властей «изуродовать» природу

Жители Сахалинской области массово возмутились намерением местных властей организовать туристско-рекреационные кластеры и обвинили их в желании «изуродовать природу». Об этом пишет TourDom.ru.

Известно, что в срок до 2024 года в регионе планируется создать два кластера — «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы». В рамках проекта, в частности, предполагается строительство палаточных лагерей, вертолетной площадки и музея в кальдере вулкана, а также отеля на озере — считается, что таким образом получится значительно нарастить турпоток.

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В свою очередь местные жители опасаются, что в результате в области появятся лишь элитные туристические базы, а необходимая для местного населения инфраструктура «продолжит разваливаться».

«План по уничтожению уникального ландшафта Кунашира выдают за "развитие экотуризма"», — указывают они на форумах. По их мнению, властям следует «не уродовать природу», а направить средства «на доступное жилье, хорошие дороги и мусороперерабатывающие заводы».

Кроме того, некоторые сахалинцы утверждают, что в рамках кластера не учтено ничего из того, что действительно необходимо для работы местного турбизнеса — вместо этого запланированы «фантастические застройки в местах, куда даже подъездных путей нет».

Отмечается, что, по предварительным подсчетам, на реализацию проекта в Сахалинской области потребуется около десяти миллиардов рублей, и практически всю сумму необходимо будет получить от инвесторов. При этом, как их планируется привлечь на Курилы, не уточняется.

29 июля стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону. При этом некоторые отметили, что проведут там отпуск при условии, что туроператоры предложат турпакеты по привлекательным ценам.