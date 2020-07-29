Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону

Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 80,6 процента участников опроса заявили о готовности приобрести авиабилеты по указанному направлению, если они поступят в продажу в августе. При этом 72,1 процента респондентов отметили, что проведут там отпуск при условии, что туроператоры предложат турпакеты по привлекательным ценам.

Вдобавок 62,1 процента путешественников утверждают, что, учитывая дальность расстояния, они предпочли бы дождаться возобновления авиасообщения с Таиландом, так как время в пути до него примерно такое же.

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Еще 22,4 процента россиян считают южные курорты страны — на побережьях Черного, Каспийского и Азовского морей — более привлекательными для отдыха, но не исключают, что Дальний Восток со временем может стать таким же популярным.

20 июля сообщалось, что Ростуризм рассчитывает на запуск чартерных программ для туристов во Владивосток, на Сахалин и Камчатку в конце лета этого года. Кроме того, на Дальнем Востоке появится новая авиакомпания, она будет создаваться как альянс авиаперевозчиков на базе существующей «Авроры» и станет новым предприятием, ее главная цель — обеспечение доступности авиаперевозок.

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