Новосибирск свяжут с крупными городами России прямыми рейсами

В аэропорту Новосибирска до конца 2024 года откроют прямые рейсы во все крупные города России. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича.

Речь идет о таких городах, как Барнаул, Кемерово, Магнитогорск и Нижнекамск. Открытие новых направлений позволит решить задачу по повышению авиационной доступности отдаленных регионов России и увеличит мобильность населения.

Ранее о планах запустить прямые рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово сообщала S7. В новосибирском аэропорту добавили, что речь также идет о прямых рейсах в Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск.

Однако реализация проекта будет зависеть от возможностей S7 и господдержки в виде субсидирования региональных авиаперевозок и развития инфраструктуры аэропорта. Также планируется превратить новосибирский аэродром в пересадочной хаб для жителей Сибири и Дальнего Востока, которые пересаживаются на внутренние и международные рейсы.

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