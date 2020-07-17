Названы «неожиданные» направления для поездок по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала «неожиданные» направления для летнего отдыха в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, выступая на онлайн-форуме «Россия: Туризм 2020», эксперт заявила, что, помимо российского юга, к которому так привыкли туристы, есть много других интересных мест для поездок.

Среди них в первую очередь Догузова отметила Русскую Балтику. «Русская Балтика — это, прежде всего, Калининградская область с курортными городами Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный», — уточнила глава ведомства, добавив, что там также можно найти качественный пляжный отдых и совмещать его с экскурсиями.

Кроме того, специалист упомянула Ленинградскую область с песчаным побережьем и оздоровительными курортами, а также республику Карелия. «Озера Карелии, могу сказать по своему опыту, не уступают знаменитым норвежским фьордам. И главная жемчужина Онежского озера — заповедник Кижи. Мне кажется, что это должен увидеть каждый хоть раз в жизни», — подчеркнула Догузова.

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Вдобавок эксперт посоветовала выбирать для пляжного отдыха области рядом с Волгой — например, Астраханскую, Ярославскую, Нижегородскую, Тверскую и Волгоградскую. «Там богатая культурно-историческая программа и большое число древних городов — Ярославль, Рыбинск, Углич, Казань и другие. Кроме того, на Волге много санаториев, туристических баз, гостиниц», — отметила она.

Также Догузова напомнила про озеро Байкал и Сибирь. «Хит этого сезона — республика Хакасия, которую мало кто рассматривает как место отдыха в летний период. За красоту регион часто называют "сибирской Швейцарией". Там сотни озер, многие из них довольно теплые», — поделилась руководитель Ростуризма.

Помимо прочего, эксперт причислила к необычным местам для летних путешествий Псковскую область, горы Кавказа, Каспийское море, Урал, Дальний Восток и Алтай.

Ранее в июне специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов посоветовал российским туристам подходящие места для отдыха внутри страны летом 2020 года. По его словам, в России — от запада до востока, как и с севера на юг — есть множество интересных путешественникам локаций. Например, Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.

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