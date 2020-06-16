В Кремле посоветовали россиянам места для летнего отдыха

В Кремле посоветовали российским туристам подходящие места для отдыха внутри страны грядущим летом. Соответствующее заявление на пресс-конференции в ТАСС сделал специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

По его словам, в России — от запада до востока, как и с севера на юг — есть множество интересных путешественникам локаций. «Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала — красотища», — заметил Иванов.

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Спецпредставитель президента также упомянул территории от плато Путорана на Таймыре до Хакассии и назвал Якутию лучшим местом в мире для ловли северной рыбы. «Приморье, Дальний Восток — тут вообще говорить нечего, одна Камчатка чего стоит», — заключил он.

16 июня сообщалось, что российские туристы принялись скупать билеты на самолет и резко устремились в отпуска. После отмены ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса, туристы активно приступили к бронированиям. За первые десять дней июня они приобрели больше авиабилетов, чем за весь май.

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