Оценена готовность России к приему отечественных туристов при пандемии

Большинство регионов России готовы к приему отечественных туристов в условиях пандемии коронавируса. Такую оценку в беседе с агентством «Москва» дал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Уже более половины наших регионов готовы принимать туристов, и не только санатории, но и иные средства размещения», — пояснил представитель организации.

Барзыкин также уточнил, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в той или иной части страны введены различные ограничения, однако прогнозируется, что с 1 июля для внутренних путешествий будут доступны 70 процентов российских регионов.

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9 июня сообщалось, что каждый четвертый россиянин после снятия ограничений из-за коронавируса планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты. Самым популярным направлением внутреннего туризма оказался Крым, некоторые собираются провести отпуск в Краснодарском крае, а также в природных зонах Сибири — на Алтае и Байкале.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

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