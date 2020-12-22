Обстановку на вершине горного курорта Сочи показали на видео

В сети появилось видео, на котором показана обстановка на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. На ролик, опубликованный в сторис на странице в Instagram противолавинной службы курорта, обратил внимание закрытый аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На кадрах запечатлено происходящее на отметке «Роза Пик», расположенной на вершине горного хребта Аибга на высоте 2320 метров — видно, что территория смотровой площадки заметена плотным слоем осадков.

Уточняется, что во вторник, 22 декабря, на пике туманно, идет слабый снег, а видимость составляет приблизительно 50 метров. При этом известно, что за минувшие день и ночь на высоте выпало 38 сантиметров снега.

Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды. Трассы, предположительно, станут доступны 25 декабря. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели, некоторые развлечения и три подъемника.

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