В Сочи появилось новое ограничение для туристов

В Сочи появилось новое ограничение для отдыхающих — туристов с симптомами коронавируса будут помещать в обсерваторы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заявление мэра города Алексея Копайгородского.

Уточняется, что мера была принята для того, чтобы город был готов обеспечить безопасность приезжающих в новогодние праздники на 100 процентов. В частности, теперь путешественников, проявляющих симптомы COVID-19 будут временно изолировать, чтобы не допустить распространения инфекции.

Известно, что обсерватор будет находиться на территории одной из гостиниц. «Есть договоренность с комплексом "Омега", они предоставят все необходимое. Соответствующие службы и ведомства уже готовы приступить к работе обсерватора», — пояснил Копайгородский.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Сочи введут ограничения для туристов на горнолыжных курортах в Новый год — приезжих обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На курортах Красной Поляны также будут установлены пункты оперативного тестирования на коронавирус в случае недомогания. Кроме того, власти пообещали развести потоки туристов.