В Сочи заметили толпы пережидающих зиму на курортах россиян

На курортах Сочи, который ранее оказался лидером в числе российских городов для «пережидания» зимы, заметили толпы отечественных туристов. Об этом сообщает «Сочи 24».

По данным портала, число людей на местных набережных не уменьшается по сравнению с летним сезоном, и переполненные отдыхающими прибрежные зоны «напоминают московский Арбат».

«Вы посмотрите сколько людей, туристы на пляже не помещаются. Я третий год работаю, такого ни разу не видела», — рассказала сотрудница одного из прибрежных кафе.

Отмечается, что сочинские заведения общепита получили возможность продолжить работу в межсезонье, так как в зимний период там будут официально функционировать 22 пляжа — кафе и рестораны обтягивают специальной пленкой, чтобы защитить посетителей от ветра, а также прогревают.

2 декабря стало известно о том, что динамика ранних бронирований туров в Сочи на лето 2021 года превысила показатели предыдущего года в три раза. По данным туроператоров, сейчас город занимает лидирующее место по популярности среди всех направлений, так что туристам следует поторопиться с бронированием поездок, поскольку «с такими темпами продаж востребованные и качественные отели в прибрежном кластере Сочи загрузятся очень быстро».