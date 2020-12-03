Россиянам снова предложили занять места в очередях в наводненном туристами Сочи

В сети появилось очередное объявление для российских туристов с предложением приобрести места в очередях на курортах Сочи, наводненных туристами. Соответствующая информация была опубликована на портале Avito, на нее обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

В частности, автор сообщает, что в период со 2 по 5 января готов занять очередь на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в районах от Олимпийской деревни до пика, а также на трассе Южный склон.

«Стоимость целого дня обговаривается индивидуально», — подчеркнул мужчина. Свои услуги он оценил в 40 тысяч рублей.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Зря сказали, сейчас полстраны поедут очередь продавать», «Готовый бизнес», «Мало просят! За корону, что туристы нам возят!», «Потом после новогодних праздников еще будем в карантине до весны», «Интересен механизм передачи очереди покупателю услуги», «40 тысяч рублей путевка на Занзибар стоит», — писали они.

Аналогичное объявление в сети появилось ранее 1 декабря. Автор предлагал приезжим занять для них место в очереди на горнолыжном курорте Красная Поляна в период со 2 по 5 января. Стоимость своих услуг он оценил в 30 тысяч рублей.