Россияне массово хлынули по одному маршруту на Новый год

Калиниградская область готовится к высокой зимней нагрузке — отечественные туристы массово хлынули в регион и забронировали отпуск по данному маршруту на новогодние каникулы. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

По данным министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, в настоящее время зарезервировано около 90 процентов местного номерного фонда на указанный период.

«Спрос на Новый Год у нас сейчас высокий, заметно выше прошлогоднего, причем на весь период до 10 января. Это связано еще и с продолжительными выходными. Ждем, в основном, семейных гостей и сборные группы», — заметил директор по продажам отеля Holiday Inn Kaliningrad Николай Лычко.

При этом представители гостиничной отрасли подчеркивают, что в случае, если ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут продлены, организация новогодних банкетов и корпоративов окажется под вопросом, в результате чего все брони могут «слететь».

Известно, что в целом по итогам 2020 года турпоток в Калининградскую область оценивается в 1,2 миллиона человек. Предполагается, что в следующем сезоне регион также останется в числе лидеров спроса.

2 декабря стало известно о том, что динамика ранних бронирований туров в Сочи на лето 2021 года превысила показатели предыдущего года в три раза. По данным туроператоров, сейчас Сочи занимает лидирующее место по популярности среди всех направлений, так что туристам следует поторопиться с бронированием поездок, поскольку «с такими темпами продаж востребованные и качественные отели в прибрежном кластере Сочи загрузятся очень быстро».