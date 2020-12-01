Российский турист обманул ПЦР-тест на курорте и заразился коронавирусом

Российский турист придумал способ обмануть ПЦР-тест, а потом заразился коронавирусом. История путешественника приводится в блоге «Записки турагента» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам автора блога, работающей в туристической отрасли, инцидент произошел на Кубе. После того, как курорт открылся для россиян, и стало известно об обязательном требовании о сдаче ПЦР-теста по прибытии, некоторые путешественники нашли способ перехитрить медиков. Таким образом они решили «обойти» карантинные меры во время дорогостоящего тура.

«Перед сдачей теста туристы полоскали носоглотку раствором хлоргексидина. Это самый дешевый антисептик, который не сушит кожу, и его случайное попадание в желудок не несет серьезных последствий», — написала турагент, подчеркнув, что никому не рекомендует данную процедуру, а просто рассказывает о ней.

Она добавила, что один из туристов, применивший описанный метод, в итоге подхватил инфекцию. Об этом он узнал, сдав тест по прилете в Москву. Где именно заразился мужчина — на Кубе, отдыхая вместе согражданами, тоже использовавшими антисептик во время тестирования, или еще до отпуска, — осталось неизвестным.

Ранее сообщалось, что россияне, побывавшие на Кубе во время пандемии, описали свой отдых словами «полное фиаско». Туристы рассказали, что провели неделю на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом в своей группе, а когда их, наконец, выпустили из отеля к океану, оказалось, что там запретили все пляжные развлечения.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

«То ли он подцепил вирус на Кубе, то ли возил с собой бессимптомно», — отметила блогерша,

, то ли с собой возил (бессимптомно). В общем, надеюсь на его быстрое выздоровление.