Россияне описали отдых у океана во время пандемии словами «полное фиаско»

Россияне, побывавшие на Кубе во время пандемии коронавируса, описали отдых словами «полное фиаско». История путешественников опубликована в блоге «С чистого листа» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам автора блога, его друзья отправились на Кубу, чтобы отметить у океана пятилетие совместной жизни. «Они с трепетом и волнением сидели в масках 13 часов в самолете, летя навстречу мечте. (...) Откладывали деньги несколько лет — тур на двоих стоил около 200 тысяч рублей», — написал он.

Однако, по утверждению мужчины, неприятности у туристов начались сразу по прилете: россиян оставили ждать на жаре, вызывая по очереди на сдачу ПЦР-теста. У пары результаты оказались отрицательными, однако у кого-то из их соседей он был положительным, поэтому всю группу отправили на карантин.

«Первую неделю отпуска они не могли выходить из отеля, сидели у бассейна и пили коктейли. На ресепшн, а также на завтрак, обед и ужин нужно было выходить в маске. (...) Шокировал и сервис: еда была скудная, практически без мяса и рыбы, фрукты оказались редкостью. Не привыкнув к такому, они голодали», — продолжил блогер, добавив, что спасением туристов в итоге стала закусочная на территории гостиницы, где можно было бесплатно заказать сандвичи и бургеры.

На следующей неделе, по его словам, туристов пустили к океану. Но тут их постигло новое разочарование: все пляжные развлечения и экскурсии отменили из-за эпидемиологической ситуации.

«Не подумайте, что эта статья написана с целью отговорить вас от путешествий, но, возможно, стоит немного подождать и лететь за границу обдуманно», — подытожил автор блога.

Ранее сообщалось, что россиянам, прилетевшим на Кубу, сделали тесты на коронавирус в общественном туалете, а затем изолировали в бункере из-за контакта с зараженными. По словам одной из туристок, туроператор не предпринял никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию.