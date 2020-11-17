Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу

Российские авиакомпании массово запросили допуски на новые регулярные и чартерные рейсы за границу. Об этом свидетельствуют материалы к заседанию межведомственной комиссии, опубликованные на сайте Росавиации.

В частности, AZUR air и Nordwind направили запросы на регулярные рейсы в Бельгию, Германию, Грецию, Испанию, Иорданию, Иран, Катар. При этом сразу от трех организаций поступили заявки на перелеты в Египет, а еще от нескольких — по новым маршрутам на Кубу, Мальдивы и в ОАЭ.

Кроме того, в ведомстве рассмотрят допуски на чартерные рейсы по трем направлениям — Доминикана (Пунта-Кану, Ла-Романа, Санто-Доминго, Пуэрто-Плата, Самана Эль-Катей), Израиль (Тель-Авив) и Франция (Шамбери). С соответствующими запросами обратились AZUR air, «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.

13 ноября стало известно о том, что Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Полеты в Эфиопию будут осуществляться три раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшелы можно полететь по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю.

Весной 2020 года в связи с распространением коронавируса Россия временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.