Россия возобновит авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией

Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства России.

Полеты в Эфиопию будут осуществляться три раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшелы можно полететь по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю.

Кроме того, увеличено количество максимально допустимых рейсов между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами. Так, число полетов из Москвы в Нур-Султан будет увеличено до трех в неделю, в Алма-Ату до двух. Также увеличивается количество рейсов из России в ОАЭ — до семи рейсов, на Кубу — до четырех и на Мальдивы — до восьми.

30 октября Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Авиакомпания Austrian Airlines начала выполнять рейсы с 29 октября. С 17 сентября «Аэрофлот» начал осуществлять полеты в Австрию, выполнялись только коммерческие рейсы и перелеты в целях репатриации.

Весной 2020 года в связи с распространением инфекции Россия временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе.

С 1 ноября страна возобновила пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.