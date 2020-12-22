Прыжок раздетой россиянки в снег в горах Сочи высмеяли в сети

Россиянка нырнула в снег раздетой в горах Сочи и была высмеяна пользователями сети. Видео ее прыжка публикует закрытый Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий жизнь города.

На кадрах неизвестная девушка в черном купальнике, зимних ботинках и солнцезащитных очках падает лицом в снег на фоне с белых вершин. При этом рядом с ней в сугробе лежат фрукты и бутылка шампанского. «Доброе утро с Поляны», — подписали публикацию авторы.

Читатели аккаунта посмеялись над увиденным и бросились шутить в комментариях. «Тут инстаграм и алкоголь ей голову вскружил и лыжи на купальник заменил. Шампанское совсем не помогло и в снег она упала как бревно», «Ну хоть бы выше подпрыгнула что ли... Как колода свалилась», «Придатки заморозить решила, а потом лечиться будет всю жизнь», «Ради поста в инстаграм даже менингит не страшен!», «Как полено падает», — писали они.