Отдыхающих в Сочи туристов предупредили о надвигающейся опасности

Туристов, отдыхающих в Сочи, предупредили о надвигающейся опасности — в горах ожидается сход лавины. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на сайте администрации города-курорта.

Согласно прогнозу метеорологов, лавинная опасность в горах сохранится в течение суток, то есть до вечера 2 декабря, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

«Городские службы переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от выходов в горы», — отмечается в сообщении администрации.

Ранее российская блогерша, переехавшая в Сочи, назвала смертельные опасности жизни и отдыха на курорте. Среди них оказались смерчи, камнепады, горные сели и лавины, из-за которых прошлой зимой на курорте погибли двое мужчин. «Службы сработали хорошо, но спасти ребят не удалось», — отметила девушка, напомнив, что горы, хоть и «безумно красивы», могут представлять угрозу жизни человека.