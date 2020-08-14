Названы самые опасные места для туристов на Черном море

Краснодарские спасатели назвали самые опасные для отдыха места на Черном море, сообщает «Комсомольская правда».

Первым в списке идет «остров» Суджук, который находится в Цемесской бухте Новороссийска и представляет собой низкую каменистую косу. Как рассказал журналистам начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров, многие туристы часто отправляются туда, чтобы сделать фотографии, но не могут вернуться самостоятельно.

«Мы каждый год призываем людей не посещать "остров". Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, бывают сильные подводные течения. А иногда из-за ветра появляется нагонная волна», — объяснил он, добавив, что с начала лета «в плену» оказались семь человек.

Также спасатели отметили скалу Парус в Геленджике, которая имеет отверстие на высоте примерно 2,5 метра, «не дающее покоя туристам». Они забираются туда, чтобы сделать снимок, а потом повреждают ноги при попытках спуститься вниз. «Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на скалу, это опасно для жизни», — призвали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Кроме того, опасным для путешественников назвали купание в штормящем море и походы в горы без подготовки. Так, например, многие отдыхающие не знают о таком явлении, как тягун: набегающая на берег вода уходит неравномерно и формирует русло, по которому в море движется обратный поток. Такое явление можно наблюдать, к примеру, в Анапе или под Новороссийском: тягун может захватить человека в водный плен даже на глубине полуметра.

«Помощь требуется не только детям, но даже опытным пловцам. Поэтому мы просим туристов не плавать в море, когда на пляже поднят "черный шар"», — отметили спасатели. В случае попадания в тягун, рассказали они, не следует «паниковать и панически грести к берегу»: для того чтобы миновать опасный участок, нужно отплыть в сторону и, когда море станет спокойным, возвращаться на берег.

Также приезжим часто требуется помощь в походах и на сложных туристических маршрутах, к примеру, при переходе Фиштинского ледника. Основные сложности возникают из-за неправильно подобранной обуви: люди поскальзываются на льду и получают травмы вплоть до сотрясения мозга, и иногда их приходится эвакуировать при помощи санавиации.

Кроме того, добавили спасатели, туристы зачастую теряются в месте слияния рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. В этом месте плохо ловит связь, потому люди, не ориентирующиеся на местности, начинают блуждать, и в итоге их находят «в нескольких километрах от выхода из леса».

30 июля в сети появилось видео спасения купавшейся во время шторма россиянки. Кадры были сделаны на одном из пляжей в Сочи.

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