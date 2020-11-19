Жители популярных стран рассказали о главных запретах для туристов

Жители популярных туристических стран назвали главные запреты, о которых должны помнить отдыхающие. Их рекомендации, опубликованные на Reddit, приводит Daily Mail.

Так, пользователи портала, проживающие в Австралии, посоветовали путешественникам ничего не трогать в их стране, поскольку все вокруг «хочет их убить». «Не подходите близко к крокодилу, не гладьте змею и не пытайтесь съесть краснобокого паука», — написали они.

В свою очередь жители Южной Африки напомнили туристам о правилах безопасности на сафари. «Вы не должны выходить из своего автомобиля или приближаться к крупным животным. Именно так начинаются истории о чьей-нибудь смерти. Пожалуйста, соблюдайте правила, чтобы спасти свою жизнь», — отметил один из пользователей.

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Граждане США попросили туристов не писать свои имена на скалах, не бросать мусор возле памятников и не купаться в бассейнах. Кроме того, иностранцам рассказали об опасности горячих источников, в которых можно «умереть мучительной смертью», и напомнили, что «Йеллоустоун с опасными дикими животными — это не гребаный парк развлечений».

«И не упадите в Большой Каньон. Ради всего святого, перестаньте делать эти опасные фотографии ради новых подписчиков в социальных сетях!» — написала одна из юзеров портала.

Британцы посоветовали туристам не начинать дискуссию о тонкостях приготовления чая, голландцы попросили иностранцев не ходить по велосипедным дорожкам и прекратить уже спрашивать местных жителей, правда ли, что те все время курят травку. Немцы признались, что их забавляют туристы, которые пытаются выговорить что-то на их языке, и сделали предупреждением тем, кто хочет посетить концентрационные лагеря.

«Концлагерь — это не то место, где можно сделать глупые селфи. Следы, на которых вы стоите, привели людей к смерти», — отметили они.

В то же время, жители Сингапура посчитали главной ошибкой туристов хождение по дому в обуви. «Я с радостью вышвырну вас, если вы это сделаете», — заявил один из пользователей Reddit.

Ранее жительница России назвала главные опасности отдыха в Сочи. В их числе оказались горные сели, лавины и шторма.