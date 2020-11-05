Мужчина ткнул крокодила в глаз и освободился из его пасти

В малайзийском штате Саравак гребнистый крокодил напал на работника плантации, где выращивают масличные пальмы. Об этом сообщает издание Borneo Post.

Рептилия пряталась в канаве и схватила 46-летнего Сулу Мараланга (Sulu Maralang) за левое бедро, когда тот приблизился к ней во время сбора пальмовых плодов. Чтобы освободиться, мужчина ткнул крокодила в глаза, заставил его разжать пасть и бросился бежать.

Мараланг позвал на помощь других работников, они сообщили о происшествии помощнику менеджера. Он привел медика, который оказал пострадавшему первую помощь. После этого мужчину отвезли в больницу. Он получил серьезную травму ноги.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В сентябре сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд гребнистый крокодил укусил человека за голову. Рептилия напала на 33-летнего мужчину, который занимался сноркелингом — подводным плаванием в маске с дыхательной трубкой.