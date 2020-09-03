Пойман крокодил размером с автомобиль

На австралийской Северной территории пойман огромный гребнистый крокодил, по размеру сопоставимый с автомобилем. Об этом сообщает издание Unilad.

«Туристы ходят вдоль реки как раз там, где он был, — утверждает старший егерь Джон Бурке (John Burke). — Мне бы определенно не хотелось наткнуться на него во время рыбалки».

Длина рептилии составляет 4,4 метра, а вес оценивается в 350 килограммов. Егери считают, что это самая крупная особь, пойманная на Северной территории с начала года. Средняя длина крокодилов, которых ловят в реке Кэтрин, составляет 3,6 метра.

Пойманного крокодила сдали на крокодилью ферму и планируют использовать в качестве производителя.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В 2018 году сообщалось, что житель Северной территории поймал живьем двух огромных гребнистых крокодилов. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра.