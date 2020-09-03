Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия и Белоруссия договорились по оплате нефти и газа
Российская полиция начала поиск фельдшера-зомби
Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
Лукашенко рассказал о купании в купели с Путиным и Медведевым
В российской школе целый класс получил ожоги глаз после дезинфекции помещения
Названа цена перезапуска второй экономики Европы
Малышева сделала прогноз о второй волне коронавируса в России
Михаил Ефремов собрал вещи в тюрьму
Представлено новое поколение процессоров Intel
Россиянка прописала в квартире 500 человек и была наказана
Новости партнеров

Пойман крокодил размером с автомобиль

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Northern Territory Dept. of Tourism / AP

На австралийской Северной территории пойман огромный гребнистый крокодил, по размеру сопоставимый с автомобилем. Об этом сообщает издание Unilad.

«Туристы ходят вдоль реки как раз там, где он был, — утверждает старший егерь Джон Бурке (John Burke). — Мне бы определенно не хотелось наткнуться на него во время рыбалки».

Длина рептилии составляет 4,4 метра, а вес оценивается в 350 килограммов. Егери считают, что это самая крупная особь, пойманная на Северной территории с начала года. Средняя длина крокодилов, которых ловят в реке Кэтрин, составляет 3,6 метра.

Пойманного крокодила сдали на крокодилью ферму и планируют использовать в качестве производителя.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В 2018 году сообщалось, что житель Северной территории поймал живьем двух огромных гребнистых крокодилов. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра.

Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Monster Crocodile The Size Of A Car Caught In River Near Popular Tourist Spot
Огромный крокодил съел собственную челюсть
Отец и сын связали пятиметрового крокодила и устроили с ним фотосессию
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0231 августа

«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»

История россиянки о жизни в Италии
14:17Сегодня

Гиена напугала леопарда и попала на видео

13:13Сегодня

Пойман белый сом рекордного размера

12:13Сегодня

Netflix обеспечит принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет

Из жизни00:0129 августа

«Я позволял себе шалость»

Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
11:14Сегодня

Просители украли кости родственников чиновника в надежде заслужить его доверие

10:04Сегодня

Женщина сорвала джекпот и не захотела бросать работу

09:01Сегодня

Серийная убийца-учительница попала под суд после 20 лет в бегах

Из жизни00:0427 августа

«Большинство местных думают, что земля плоская»

История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
07:09Сегодня

Выглядящая на 19 лет 43-летняя женщина поделилась секретом своей красоты

06:09Сегодня

Елизавета II перенесла тяжелое расстройство психики

05:17Сегодня

Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой

Россия
Коллекторы захотели сделать сына россиянки рабом в ауле за долг в 14 тысяч
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Историк подтвердил принадлежность Курил России
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
В Крыму приготовились к худшему из-за засухи
«Ее вытащили с того света»
Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера
Все материалы
Мир
В Белом доме появился флаг ку-клукс-клана
В Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального
Вещество обнаружили военные врачи. Россия утверждает, что не получила никаких доказательств
Российский МиГ-31 вновь перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
В Германии прокомментировали влияние дела Навального на «Северный поток-2»
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Израильская авиация вновь ударила по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
Рынок ждет золотое ралли
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Россия приступила к «Силе Сибири-2»
Ветряные мельницы
Почему зеленая энергетика вводит в убытки
Российские богачи переедут из офшоров
Все материалы
Силовые структуры
Расстрел соседей российским пенсионером попал на видео
Михаил ЕфремовЕфремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Актер рискует сесть на 11 лет. Прокурор требует изолировать его от общества
Гособвинение потребовало взыскать с Ефремова полмиллиона рублей
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова
Прокурор заявил о доказанной вине Ефремова в смертельном ДТП
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Шоу «Что было дальше?» покинул популярный комик
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Netflix полностью локализуют в России
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал современных студентов
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Женщина провалилась сквозь пол и ворвалась в вирусное видео
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Выглядящая на 19 лет 43-летняя женщина поделилась секретом своей красоты
Елизавета II перенесла тяжелое расстройство психики
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Медсестра пять раз увеличила грудь и разбогатела на эротических снимках
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Все материалы
У российских Kia появилась новая спецверсия
Советская классика под влиянием заокеанского стиля
Волги и Жигули как путеводитель по кастом-культуре
Появились первые изображения новых Logan, Sandero и Sandero Stepway
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
Volkswagen Tiguan получил купеобразную X-версию
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели британской марки
Спецверсию Audi RS 6 Avant посвятили 25-летию универсала RS2
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы