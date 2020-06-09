Отец и сын связали пятиметрового крокодила и устроили с ним фотосессию

Жители островов Тиви у берегов Северной территории Австралии связали огромного крокодила, который охотился на редких черепах, и устроили фотосессию с ним. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джеймс Де Сантис (James De Santis) и его сын Гарри Де Сантис Юнупингу (Harry De Santis Yunupingu) смогли поймать пятиметровую рептилию.

«Он истреблял все наши кладки редких оливковых черепах. Они находятся на грани исчезновения, поэтому мы с сыном взялись самостоятельно переместить его», — рассказал Де Сантис.

Отец и сын выстрелили в крокодила гарпуном, связали ему челюсти и перевезли его на другую часть острова. В процессе поимки хищника они сделали фотографии. На одной из них Джеймс забрался на спину крокодила и держит веревку, обвязанную вокруг рта рептилии. На другом фото Гарри плавает рядом с огромным крокодилом.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Риау на острове Суматра убит четырехметровый гребнистый крокодил-людоед, напавший на рыбака. Хищник атаковал 55-летнего мужчину и его друга, когда те устанавливали на реке снасти для рыбной ловли.

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