Четырехметрового крокодила-людоеда поймали после нападения на рыбака

В индонезийской провинции Риау на острове Суматра убит четырехметровый гребнистый крокодил-людоед, напавший на рыбака. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

Материалы по теме Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Хищник атаковал 55-летнего Шафри (Syafri) и его друга Тоху (Toha), когда те устанавливали на реке снасти для рыбной ловли. Вырваться удалось только Тохе. Он не сумел помочь товарищу сам и позвал на выручку жителей деревни. Вместе с военными и полицией они прочесывали реку до наступления темноты.

На следующее утро в болоте недалеко от места нападения обнаружили мужскую ногу. После этого местные жители прошли на каноэ вдоль болотных протоков и выставили сети в устье реки. В итоге крокодил был пойман. Ему вспороли брюхо и обнаружили внутри голову и другие части тела погибшего рыбака.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В 2019 году сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения крокодила погиб мужчина. На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке его останки. Тело было перекушено пополам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!