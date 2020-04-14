Крокодила расстреляли из автомата и нашли в его брюхе съеденного ребенка

В индонезийской провинции Малуку полицейские убили крокодила, который утащил и съел ребенка. Об этом сообщает Antara News.

Шестилетний мальчик пошел на реку с друзьями и продолжил купаться, когда другие дети отлучились. Через несколько минут они вернулись за ним, обнаружили, что он исчез, и позвали взрослых. Отыскать ребенка не смогли ни его родственники, ни другие жители деревни. После этого к поискам присоединились полицейские и спасатели.

На следующий день жители деревни заметили возле реки четырехметрового гребнистого крокодила. Они заподозрили, что причиной исчезновения мальчика был именно он. По просьбе сельского старосты полицейские отыскали его и расстреляли из автомата. Останки съеденного ребенка, найденные в брюхе рептилии, отдали родителям для погребения.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В 2019 году сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра в результате нападения крокодила погиб мужчина. На следующий день жители деревни Сунгсанг обнаружили в реке его останки. Тело было перекушено пополам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!