Огромный крокодил съел улов рыбака и попался на удочку

dailymail.co.uk

В прибрежных водах австралийского городка Уэйп, штат Квинсленд, мужчина ловил рыбу и случайно поймал на крючок гигантского крокодила. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как рыбак вытягивает из воды тяжелый улов, с трудом удерживая удочку. Очевидцы снимают происходящее на телефон. Спустя секунды на поверхности водоема появляется рептилия. «Поверить не могу», — восклицает женщина.

Рыбаки признались, что свой улов они с радостью отпустили. Они поймали крокодила случайно: рептилия съела попавшую на их крючок рыбу.

В Австралии встречаются гребнистые и австралийские узкорылые крокодилы. Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Длина узкорылого крокодила редко превышает два-три метра, причем эти хищники вырастают до таких размеров только к 25-30 годам.

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