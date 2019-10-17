Отвергнутого самками крокодила поймали полотенцем

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В Коста-Рике несколько человек на пляже поймали крокодила с помощью только веревок и полотенец. На видео происшествия обратило внимание издание The Mirror.

Гигантского самца отвергли самки, и он в поисках другого места обитания оказался на пляже Доминикал. В результате рептилия напугала семь серферов и десять посетителей пляжа. Люди вовремя заметили крокодила и успели убежать на безопасное расстояние. Однако несколько человек решили поймать рептилию своими силами.

На записи видно, как несколько мужчин, в числе которых был спасатель, поймали животное полотенцем, сели на него и связали ему пасть веревкой. Затем крокодила доставили на осмотр к специалистам, после чего отпустили в дикую природу.

Власти Коста-Рики сообщили, что за последние два года люди стали встречаться с крокодилами на 27 процентов чаще.

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