Крокодил убил верующую на пути в церковь

Жительница южноафриканской деревни Моквете, провинция Лимпопо, умерла после нападения крокодила по пути в церковь. Об этом сообщает местный новостной портал News24.

В субботу, 5 октября, 39-летняя Мавис Молала (Mavis Mohlala) переправлялась через реку с двумя мужчинами. Один из них рассказал, что она внезапно зашевелила бровями и закричала: «Помогите». Спутники бросились ей на помощь, и один из них принялся бить крокодила палкой в глаз, пока тот не отпустил женщину.

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Мавис вытащили на берег, на ее ногах остались серьезные раны. Один из мужчин позвонил двоюродному брату, который отвез пострадавшую в местную больницу. Женщина жаловалась на слабость из-за потери большого количества крови, однако медики не смогли ни оказать ей должную помощь, ни перевезти в больницу получше.

Мавис умерла спустя четыре дня. Теперь семья женщины выясняет точную причину ее смерти. Полиция проводит расследование.

В июне сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш крокодил заживо съел 18-летнего юношу, который приехал на похороны дедушки. Парень решил искупаться в реке. Рептилия напала, когда индиец зашел в воду по колено.

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