Гигантский крокодил заживо съел молодого рыбака

В филиппинском городе Балабак, провинция Палаван, массивный крокодил напал на рыбачащего подростка. Об этом сообщает Tabloid Philippines.

В воскресенье, 8 сентября, 15-летний Ромило Саппаяни Миранда (Romilo Sappayani Miranda) отправился на рыбалку с 40-летним дядей Пабло Танаином (Pablo Tanain) и двумя кузенами. Подросток зашел по пояс в реку и закинул сеть. Тогда рептилия набросилась на юного рыбака и впилась клыками в его затылок.

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Танаин заметил на поверхности водоема фонарик Саппаяни Миранды. Вскоре появился крокодил с парнем в челюстях и растерзал его на глазах у дяди. Филиппинец утверждает, что он не смог спасти подростка, поскольку хищник был слишком крупным, а вода — глубокой. «При себе у нас были только рыболовные снасти и сети, — говорит он. — Мы были бессильны против крокодила».

Когда Танаин понял, что он не справится с рептилией в одиночку, он немедленно позвал на помощь. Прибывшая на место полиция нашла туловище Саппаяни Миранды лишь с одной уцелевшей рукой. Они полагают, что крокодил съел голову, обе ноги и левую руку школьника.

Властям не удалось найти кровожадную рептилию. Они в очередной раз напомнили местным жителям об опасности рыбалки в кишащих крокодилами реках.

В апреле сообщалось, что в Индонезии крокодил съел рабочего, который мыл руки в реке. На следующий день его останки нашли за три километра от места, где он рыбачил.

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