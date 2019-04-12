Крокодил заживо съел мывшего руки в реке рабочего

В Индонезии крокодил съел рабочего, который мыл руки в реке. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

В среду, 10 апреля, 35-летний рабочий по имени Субли (Subli) из деревни Пулау Бурунг под городом Пеканбару, остров Суматра, отправился рыбачить вместе с коллегой Агусом Рийянто (Agus Riyanto). Они выбрали для ловли реку на территории кокосовой фермы и ехали на мотоцикле вглубь зарослей около часа.

Около десяти часов вечера по местному времени Субли ушел к реке, чтобы помыть руки перед ужином. Мужчина отошел от коллеги всего на десять метров и пропал. Рийянто услышал лишь громкий всплеск.

Мужчина подошел с факелом к тому месту, где последний раз видел Субли. Рийянто увидел лишь пузыри, поднимающиеся на поверхность. Со временем они переместились дальше от берега. Он заподозрил, что на коллегу напал крокодил, поспешил домой и позвонил в полицию.

На поиски Субли выдвинулись местные жители, полицейские и военные. На следующий день труп рабочего нашли за три километра от места, где он рыбачил.

В марте сообщалось о поимке крокодила-людоеда, съевшего мигранта. Рептилию поймали с помощью местного шамана.

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