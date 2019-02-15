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Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника

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В Малайзии мужчина собирал в реке крабов и был заживо съеден крокодилом на глазах у племянника. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 12 февраля. Во время путешествия по реке малайзийского штата Саравак бесследно исчез индонезиец Мух Тахир Маджид Сям (Muh Tahir Majid Syam). Его 24-летний племянник отправился на поиски пропавшего родственника.

Осматривая поверхность реки, молодой человек заметил голову своего 40-летнего дяди, которая тут же снова ушла под воду, сообщает сотрудник полиции Мохамад Сабри Зайнол (Mohamad Sabri Zainol). Погибшего нашли в среду, 13 февраля. Его тело было изуродовано многочисленными укусами, в результате чего полицейские пришли к выводу, что мужчину загрыз морской крокодил.

По данным местных СМИ, индонезиец мигрировал в Малайзию для подработки на пальмовых плантациях.

Морские крокодилы часто встречаются вдоль рек и пляжей в таких штатах, как Борнео, Сабах и Саравак. Рептилии, вырастающие до семи метров в длину, часто нападают на отдыхающих.

С 2017 года власти Саравака ведут охоту на крокодилов, чтобы сократить число инцидентов.

В январе сообщалось о женщине-биологе, которую заживо съел крокодил во время кормления. Трагический случай произошел в одной из индонезийских лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси. Пятиметровая рептилия встала на задние лапы, подпрыгнула на два с половиной метра и перетащила жертву в свой вольер.

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