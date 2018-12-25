Крокодил утащил стиравшего в реке мальчика

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) стиравшего в реке белье ребенка утащил крокодил. Об этом сообщает информационный портал eNews Channel Africa.

Инцидент произошел неподалеку от города Тхохояндоу в провинции Лимпопо в субботу, 22 декабря. Согласно данным полиции, последний раз мальчика видели у реки. Он стирал белье вместе с друзьями возле запруды, известной тем, что около нее постоянно происходят нападения крокодилов. Одна из рептилий внезапно высунулась из воды и утащила ребенка.

Полиция узнала о произошедшем на следующий день и отправилась на поиски мальчика. Однако спасательную операцию пришлось отменить, так как было слишком темно. По словам полковника Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe), на следующее утро поиски возобновили. Пока тело ребенка не было обнаружено.

Полицейские посоветовали родителям внимательно следить за детьми и не пускать их на реку, так как за последние недели был зафиксирован рост частоты атак крокодилов.

В середине декабря сообщалось о поимке и убийстве крокодила-людоеда в Замбии. В его желудке обнаружили останки пропавшей за неделю до этого девушки и рыбака.

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