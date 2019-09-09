Женщина стирала в кишащей крокодилами реке и умерла

В малайзийском городке Калабакан местные жители нашли в реке изуродованный труп женщины. Об этом сообщает AsiaOne.

В субботу, 7 сентября, 33-летняя Нур Фатима Салех (Nur Fatimah Saleh) пришла с двумя друзьями к водоему постирать белье. Ее приятели осматривали местность и заметили крокодила. Они решили поскорее предупредить подругу об опасности, но та бесследно исчезла.

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«Они предположили, что на Фатиму Салех напали, и позвонили в полицию», — утверждает начальник полиции города Тавау Супт Питер Умбуас. На место прибыла команда спасателей и добровольцы. В результате местные жители нашли мертвое тело женщины. По словам Питера Умбуаса, на трупе малайзийки были многочисленные раны.

Труп отвезли в больницу для установления причины смерти. У реки поставили ловушку для крокодилов.

В 2018 году сообщалось, что в ЮАР крокодил утащил ребенка, стиравшего в реке белье. Полиция узнала о произошедшем на следующий день и отправилась на поиски мальчика, но не смогла его найти.

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