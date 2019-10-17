Напряженная битва крокодила и леопарда за тушу попала на видео

В Национальном парке Крюгера, ЮАР, экскурсовод снял на видео, как леопард попытался забрать у крокодила еду и остался ни с чем. Кадры произошедшего опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

7 октября 54-летний гид Альберто Скаттолин (Alberto Scattolin) стал свидетелем битвы крокодила и леопарда. «Обычно, когда нет посетителей, я катаюсь по территории парка и ищу интересные сцены из жизни дикой природы, — рассказывает мужчина. — На этот раз удача оказалась на моей стороне».

Скаттолин подъел к водоему и заметил крокодила, охраняющего мертвую тушу. «Вдруг из ниоткуда появился леопард и покусился на потенциально легкую добычу, — вспоминает экскурсовод. — Он тут же подбежал к воде, в которой затаилась рептилия. Голодный хищник несколько раз пытался забрать мертвого зверя у крокодила, однако противник отгонял его и пытался укусить».

По словам гида, битва была напряженной. Леопард приближался к рептилии настолько близко, что едва сам не стал добычей. «Я впервые вижу нечто подобное», — признался Скаттолин. В результате хищная кошка осталась ни с чем.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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