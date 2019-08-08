Лев растерзал антилопу прямо на проезжей части

Kruger Sightings / YouTube

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения льва на винторогую антилопу куду. Кадры, снятые очевидцами, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Лев заметил антилопу на обочине, бросился к ней и вцепился в ее заднюю ногу. Схватка развернулась прямо на проезжей части, заполненной автомобилями с туристами. Животные дважды пересекли дорогу: куду отчаянно брыкалась и пыталась сбросить хищника, однако тот не отпускал. В итоге льву удалось справиться с ней и повалить на землю.

Антилопы куду обитают в саваннах на востоке и юге Африки. Они способны развивать скорость до 95 километров в час и перепрыгивать препятствия высотой до трех метров.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В марте сообщалось, что в национальном парке Крюгера сняли на видео бегемота, который пытался спасти детеныша антилопы куду от хищников, но случайно утопил его. Мертвое животное попытались утащить гиеновидные собаки.

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