Бегемот попытался спасти детеныша антилопы от хищников

Туристы в южноафриканском Национальном парке Крюгера стали свидетелями конфликта между бегемотом и стаей гиеновидных собак. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По мнению автора видео 57-летней Кэролин Риджуэй (Carolyn Wridgway), бегемот пытался спасти детеныша антилопы куду от хищников, но случайно утопил его. Риджуэй утверждает, что он вытащил тело на берег и какое-то время пытался поставить на ноги. «Было грустно смотреть на разочарование этого огромного животного, когда до него, должно быть, дошло, что куду погиб и ничего нельзя сделать, битва проиграна», — пишет женщина.

На берегу бегемота поджидали гиеновидные собаки, которые попытались утащить мертвую антилопу. «Когда грустный бегемот ушел, собаки стали рвать куду и утащили его в куст, — рассказывает Риджуэй. — Когда с ним было покончено, две собаки остались возле туши и отгоняли стервятников».

Обыкновенные бегемоты (Hippopotamus amphibius) питаются преимущественно растительной пищей, однако в 2015 году ученые выяснили, что иногда эти животные могут употреблять и мясо. В частности, порой бегемоты воруют добычу у крокодилов или едят падаль.

Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, они не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в парке Крюгера сняли на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались бегемоты. Это помогло антилопе освободиться. Бегемоты окружили ее и следовали за ней до самого берега.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!