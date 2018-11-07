Леопард прыгнул на жертву с дерева на глазах туристов

Турист в национальном парке Руаха в Танзании снял на видео охоту леопарда на антилопу-импалу. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

Антилопа забрела под дерево, на котором затаился хищник. «Леопард медленно двинулся к стволу, а импала даже не догадывалась о нависшей над ней угрозе, — рассказывает автор видео Фил Хэнкинсон (Phil Hankinson). — Затем — секунда или две, и он прыгнул на нее».

Антилопа и вцепившийся в нее леопард кубарем покатились в сторону стаи павианов, которая сидела возле дерева. Обезьяны с визгом бросились врассыпную. Некоторые из них, по словам Хэнкинсона, были не прочь поучаствовать в веселье. Вскоре шум утих, павианы разошлись, а леопард остался на земле с неподвижной добычей.

Национальный парк Руаха расположен в центральной части Танзании. Его населяют 80 видов животных, в том числе львы, леопарды, гепарды, шакалы и гиены, а также бородавочники, импалы, куду и гигантские газели. Местная популяция слонов считается самой многочисленной на востоке Африки.

В октябре сообщалось, что туристы в южноафриканском городе Марлот-Парк, расположенном на краю национального парка Крюгера, стали свидетелями конфликта между львами, который закончился бегством добытого ими бородавочника.

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