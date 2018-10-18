Леопарды сцепились насмерть перед камерой

Видео: Kruger Sightings

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями драки между двумя леопардами, которая закончилась гибелью одного из животных. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на YouTube-канале Kruger Sightings.

По словам автора видео, 45-летнего плотника Райна Дженкинса, поднятые зверями клубы пыли были заметны издалека. «Когда пыль осела, мы увидели, что один леопард был довольно молодым и маленьким по сравнению с другим. Какое-то время мы думали, что они играют, просто чуть грубовато», — рассказал он.

Вскоре туристы поняли, что ошибались. Судя по всему, хищники не поделили территорию и дрались насмерть. Молодой леопард проигрывал, но не сдавался. Другой душил его, пока тот не задохнулся, а затем ударил с такой силой, что туристы услышали треск проломленного черепа. Поединок продолжался 20–25 минут.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

12 октября сообщалось, что в национальном парке Крюгера сняли на видео крупного крокодила, который убил леопарда. Рептилия проползла недалеко от ограды туристического лагеря и уволокла добычу к реке.

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