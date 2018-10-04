Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона

В национальном парке Бандипур в Индии дикий слон погнался за туристами, которые наблюдали за ним из автобуса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животное заметило припаркованный на проселочной дороге автомобиль и побежало к нему. Водитель дал задний ход, но слон не отставал, держась вплотную к автобусу. Преследование продолжалось несколько минут. В итоге слон оставил туристов в покое и вернулся к стаду.

«Пересекать место, где стоят слоны, — не самая разумная идея, — прокомментировал водитель. — Лучше остановиться, дать им пройти и только потом ехать. Гнев слонов может пасть на нас».

Бандипур — один из самых известных национальных парков Индии. Там обитают многочисленные индийские слоны, а также тигры, леопарды, медведи-губачи, красные волки, гиены, кабаны, четырехрогие антилопы и другие животные.

В сентябре сообщалось, что в Зимбабве слон насмерть затоптал немецкую туристку, которая пыталась его сфотографировать. 45-летняя женщина вышла из машины, и одно из животных набросилось на нее.

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