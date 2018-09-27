Слон насмерть затоптал снимавшую его туристку

В Зимбабве слон насмерть затоптал немецкую туристку, которая пыталась его сфотографировать. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в популярном среди путешественников национальном парке Мана-Пулс в среду, 26 сентября. 45-летняя туристка вышла из машины, чтобы снять стадо слонов, и один из них набросился на нее.

«По нашим сведениям, туристы встретились со стадом слонов и начали их фотографировать Мы не знаем, что разозлило животных и почему одно из них напало на женщину», — заявил Тинаше Фараво (Tinashe Farawo), представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы.

Он добавил, что неназванная женщина скончалась тем же вечером от ранений.

Национальный парк Мана-Пулс расположен в пойме реки Замбези. В засушливые периоды из-за отсутствия других источников воды охраняемая территория становится местом скопления большого количества животных: черных носорогов, африканских слонов, нильских крокодилов, львов, гиппопотамов, гепардов, гиен, медоедов, кистеухих свиней и других видов.

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