Глупый лев спас бородавочника от своих собратьев и остался без еды

Видео: Kruger Sightings / YouTube

Туристы в южноафриканском городе Марлот-Парк, расположенном на краю национального парка Крюгера, стали свидетелями конфликта между львами, который закончился бегством добытого ими бородавочника. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, 54-летнего инженера Кобуса Виссера (Cobus Visser), его внимание привлек прайд львов. «Сперва мы увидели самца, потом заметили двух львиц, — рассказывает он. — Поначалу они казались спокойными и расслабленными, затем самки внезапно поднялись, выстроились, и началась охота».

Материалы по теме Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

Львицы схватили пробегавшего мимо бородавочника и собирались его съесть, но тут прискакал самец. Он оттолкнул одну самку, другая встала и ушла сама. Кабан, на мгновенье оставшийся без присмотра, пустился наутек. Лев побежал за ним, но так и не сумел его догнать.

«Добыча ускользнула, потому что самец решил продемонстрировать свое доминирование слишком рано, попытавшись заявить права на то, что, возможно, было не его», — комментирует Виссер.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

22 октября сообщалось, что в зоопарке американского города Индианаполис львица без видимых причин задушила самца, с которым прожила восемь лет. Она вцепилась ему в шею и не отпускала, пока он не перестал двигаться.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!