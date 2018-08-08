Гиены сцепились со львами за съеденного заживо бородавочника

Видео: Kruger Sightings / YouTube

Егерь Каллум Говар (Callum Gowar) стал свидетелем нападения стаи гиен на львиц, поймавших бородавочника в южноафриканском национальном парке Крюгера. Снятое им видео опубликовано в канале Kruger Sightings на YouTube.

По словам Говара, львицы высматривали добычу в стаде импал, которые прятались от солнца в тенистых зарослях. Егерь не вмешивался в охоту и наблюдал за происходящим с безопасного расстояния, чтобы не мешать животным. В итоге вместо антилопы хищники поймали бородавочника. Львицы терзали кричащего и вырывающегося кабана около 15 минут.

«Безумный шум их добычи и волнение импал привлекли внимание окрестных гиен, — пишет Говар. — Сначала их было три, потом пять, потом девять, двенадцать и наконец пятнадцать». Гиены медленно окружили хищниц и перешли в нападение. Одна из львиц вовремя ретировалась, другую успели несколько раз укусить. После этого гиены доели остатки бородавочника.

Бородавочники — это африканские кабаны с большими загнутыми клыками длиной до 60 сантиметров. Импала — один из наиболее распространенных в Африке видов антилоп.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

1 августа сообщалось, что посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео нападение леопарда на дикобраза. Грызун ощетинился иголками и не подпустил хищника к себе.

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