Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу

Видео: Newsflare

Участник сафари в Национальном парке Крюгера в ЮАР стал очевидцем нападения львицы на стадо буйволов. Снятое им видео опубликовал UPI.

Охоту прервал бык, который бросился к хищнику. «Львица повернулась и на полной скорости побежала прочь, — рассказал автор видео. — Буйвол гнался за ней больше 100 метров, после чего они остановились».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео нападение леопарда на дикобраза. Грызун ощетинился иголками и не подпустил хищника к себе.

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