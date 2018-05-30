Буйвол поднял львенка на рога ради спасения ящерицы

Kruger Sightings / YouTube

Посетительница национального парка Крюгера (ЮАР) Сина Иелофф (Sune Eloff) сняла на видео, как буйвол поднял львенка на рога. Ролик появился на канале Kruger Sightings на YouTube.

Девушка наблюдала за львами, отдыхающими на берегу реки, как вдруг животные поднялись и куда-то направились. Она решила пойти за ними и включила камеру.

Иелофф заметила, как из зарослей тростника вышел львенок, державший в зубах недавно пойманного варана. На это также обратил внимание стоявший неподалеку буйвол. Он подбежал к хищнику и повалил его, заставив выплюнуть ящерицу. Затем буйвол поднял его на рога и отбросил прочь. Львенок несколько раз перевернулся в воздухе, а когда приземлился, сразу же убежал.

«У меня были смешанные чувства, но восторг взял над ними верх. Мне было жалко львенка, но, к счастью, у него хватило ума, чтобы понять, что надо бежать от буйвола как можно быстрее», — рассказала Иелофф. Она добавила, что впервые увидела такое зрелище, хотя бывает на сафари в национальном парке уже 30 лет.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. В центральной части парка наблюдается самая большая концентрация диких животных в мире: на его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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