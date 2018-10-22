Львица восемь лет прожила с самцом и внезапно убила его

В американском зоопарке львица без видимых причин задушила самца, с которым прожила восемь лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел в зоосаде города Индианаполис, столицы штата Индиана. Сотрудники зоопарка обратили внимание на громкий рык из загона для львов. Они подошли поближе и увидели, что 12-летняя самка Зури (Zuri) и 10-летний самец Няк (Nyack) дерутся.

«Она вцепилась зубами Няку в шею. Смотрители попытались их расцепить, но безуспешно. Зури не ослабляла хватку, пока он не перестал двигаться», — рассказал куратор зоопарка Дэвид Хэгэн (David Hagan). Аутопсия показала, что Няк умер от удушения.

Хэгэн признался, что пока сотрудники зоопарка никак не могут объяснить произошедшее, но очень опечалены: «Мы сильно привязываемся к животным, поэтому тяжело переживаем смерть каждого из них. Для многих из нас это как потерять члена семьи».

В 2015 году у пары львов родились три детеныша. Они прожили вместе восемь лет, все это время персонал не замечал конфликтов между ними.

Расследование продолжается, пока у руководства зоопарка нет планов по переселению львов. Детеныши пары на момент инцидента находились в других частях зоопарка.

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