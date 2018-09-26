Сразу 11 редких львов погибли при странных обстоятельствах в Индии

В Индии инициировано расследование смерти 11 редких азиатских львов при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщило издание India Today.

Инцидент произошел в Гирском лесу штата Гуджарат, единственном месте на планете, где азиатские львы живут в дикой природе. Рейнджеры обнаружили девять мертвых хищников в период с 11 по 19 сентября. Среди них были и львята.

Глава заповедника Ганпат Васава (Ganpat Vasava) предположил, что двое животных погибли в драках, а остальные из-за инфекций легких и печени. Его заместитель Раджив Гупта (Rajiv Gupta) напротив, утверждает, что девять животных погибли в схватках, а об остальных двух пока не может говорить из-за нехватки данных.

В первичном отчете экспертов из Национального управления по сохранению тигров отмечается, что основной причиной смерти стали драки за территорию и инфекции, полученные в результате ранений. Образцы тканей львов отправят на анализы в Национальный институт вирусологии.

Тем не менее эксперты признают, что до этого ни разу не находили трупы 11 животных за такой короткий промежуток времени. В Гуджарат съехались биологи по дикой природе со всей страны для расследования инцидента. 64 команды биологов отправили в заповедник на поиски больных львов. Этих животных должны будут немедленно перенаправить в центры дикой природы, сообщил информационный ресурс NDTV.

Азиатский лев был распространен на территории южной Евразии от Греции до Индии. По данным 2015 года, в мире осталось всего 523 особи.

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