Преступник запрыгнул в клетку ко львам и отделался укусом пальца

В США убегающий от сторожа зоопарка преступник прыгнул в вольер ко львам и отделался лишь укушенным большим пальцем ноги. Об этом сообщил местный информационный портал ABC 30.

Инцидент произошел в городе Фресно, штат Калифорния, в среду, 19 сентября. 38-летний Хулио Мендес (Julio Mendez) в состоянии наркотического опьянения пробрался на территорию зоопарка после закрытия. По данным полиции, ради этого мужчина перелез через забор с колючей проволокой.

За ним погнались охранники, и, чтобы скрыться от них, Мендес залез в вольер ко львам. Одна из львиц разозлилась на потревожившего ее покой мужчину и укусила его за большой палец ноги. Истошный вой Мендеса привлек внимание сторожей, его вытащили из вольера, застегнули на нем наручники и доставили в больницу.

«Львы невероятно сильные и опасные животные. У них острые когти и огромные клыки, этому мужчине еще повезло так легко отделаться», — отметил директор зоопарка Скоттт Бартон (Scott Barton). Он добавил, что львиц осмотрел ветеринар, с животными все хорошо. Также Братт заверил посетителей, что охрана усилит меры безопасности.

Мендесу предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую частную собственность.

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