Схватку антилопы и шакалов за новорожденного детеныша сняли на видео

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения шакалов на детеныша антилопы гну. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Два хищника по очереди атаковали новорожденного теленка, а его мать пыталась дать им отпор. «Похоже, у шакалов была стратегия, — рассказывает автор видео Джейми Леттс (Jaime Letts). — Каждый раз, когда антилопа отворачивалась, чтобы прогнать одного из них, другой подкрадывался сзади и кусал детеныша».

События развивались не в пользу гну. «Мы поняли, что теленку, вероятнее всего, не спастись, и не могли больше на это смотреть, — говорит Леттс. — Мы уехали, и у меня на глазах были слезы».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в парке Крюгера сняли на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались бегемоты. Это помогло антилопе освободиться. Бегемоты окружили ее и следовали за ней до самого берега.

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